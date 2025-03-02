Очевидне призначення американців – бути на боці українців — Макрон

Якщо господаря Кремля ніхто не зупинить, він обов’язково поїде до Молдови і, можливо, далі до Румунії.

Президент Франції Еммануель Макрон 2 березня 2025 року, за його словами, працює над діалогом між Україною та Сполученими Штатами Америки, попри зіткнення між двома главами держав у Білому домі.

Про це пише La Tribune Dimanche.

Але глава держави переконаний, що у Сполучених Штатів немає іншого виходу, як також відновити цей діалог.

"Очевидне призначення американців – бути на боці українців, я в цьому не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах", — йдеться у повідомленні.

"Звичайно, ми всі погоджуємося на мир. Але не може бути справедливого і тривалого миру, коли Україну покинуть", — переконаний Макрон.

Він запевнив, що якби Вашингтон погодився "підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України", то його "здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня".

"Амбіції Дональда Трампа протилежні цьому", — додав він.

Тому що російський диктатор Володимир Путін становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.

"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут і в Європі. Якщо господаря Кремля ніхто не зупинить, він "обов’язково поїде до Молдови і, можливо, далі до Румунії. На карту поставлена ​​наша безпека", — резюмував Макрон.

Нагадаємо, що раніше Макрон підтримав українського президента Володимира Зеленського. Мовляв, якщо хтось грається у Третю світову війну, то його звати Путін.

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