Очевидна помилка Трампа: Портников вказав на провальну стратегію США щодо миру в Україні

Віталій Портников

Український журналіст і публіцист Віталій Портников розкритикував підхід президента США Дональд Трамп до завершення війни в Україні, заявивши, що ідея тиску одночасно на Київ і Москву є хибною.

Про це Портников написав у соціальних мережах.

Коментуючи заяву Трампа про чотири місяці для завершення війни, Портников зазначив, що таким чином Україну фактично прирівнюють до агресора.

“Наскільки логічно продовжувати звинувачувати у затягуванні процесу обидві сторони — жертву і агресора? Адже саме російські війська просуваються українською територією і вимагають від Києва відвести війська з регіонів, які весь світ визнає частиною України”, — наголосив він.

За його словами, тиск на Україну не може наблизити мир, бо фактично означає вимогу капітуляції.

“Якщо тиснути на Україну — чого можна досягти? Припинити опір? Погодитися, що Росія має отримати стільки території, скільки забажає Володимир Путін? Відмовитися від суверенітету?” — заявив Портников.

Журналіст також наголосив, що завершення війни залежить насамперед від рішення Кремля.

“Путін може завершити цю війну так само легко, як він її почав. Якщо він вирішить “просто перестати стріляти”, війна завершиться без будь-якого тиску на Україну”, — підкреслив він.

Портников переконаний, що тиснути потрібно не на обидві сторони, а на агресора.

“Тиснути потрібно саме на Росію. Допомагати Україні, запроваджувати нові санкції, надавати далекобійну зброю. Лише тоді з’являться реальні передумови для миру”, — зазначив журналіст.

Він також назвав помилкою спроби відновлювати діалог із Москвою на найвищому рівні.

“Російський президент сприймає будь-яке бажання домовлятися як слабкість і можливість “дотиснути” опонента. Саме це ми й спостерігаємо останній рік”, — підсумував Портников.

Раніше Володимир Зеленський висловив стриманий песимізм щодо перспектив майбутніх мирних переговорів у Швейцарії.

Нагадаємо, нова тристороння зустріч України, США і Росії відбудеться у Женеві, 17-18 лютого. У Кремлі тим часом несподівано заявили, що змінили очільника делегації.