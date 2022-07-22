"Очікуємо предметну розмову": Данілов відреагував на заяву Європолу про контрабанду зброї з України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікує на предметну розмову з представниками Європолу з доказами й фактами контрабанди озброєння з України.

Він зауважив, що відповідні публікації щодо начебто контрабанди зброї співпали в часі з інформаційною спецоперацією Росії.

Про це Данілов повідомив у Мережі 22 липня.

"Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні", ­– йдеться в дописі секретаря РНБО.

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Він зауважив, що публікації "контрабанду зброї" з України збігаються з розгортанням масштабної російської інформаційної спецоперації "MakZim". За словами Данілова, вона займається дискредитацією України і мета операції – припинити постачання зброї від союзників.

"Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 21 липня Європол повідомив про наявність ознак контрабанди зброї з України. Так, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

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