Очільниця АМКУ подала заяву про звільнення – хто її замінить

Ольга Піщанська подала заяву про звільнення з посади голови АМКУ.

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали", - написав Арахамія.

Арахамія також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Нагадаємо, Олексій Резніков 4 вересня 2023 року подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

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