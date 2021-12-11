Очільниця британського МЗС обговорила з Блінкеном підтримку України перед агресією РФ

Розмова між дипломатами відбулася у Ліверпулі перед зустріччю міністрів МЗС країн "Великої сімки".
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс обговорила з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання щодо підтримки України на тлі агресії з боку Російської Федерації.
Про це очільниця британського зовнішньополітичного відомства розповіла у своєму мікроблозі в Twitter.
За словами Трасс, розмова між дипломатами відбулася у Ліверпулі перед зустріччю міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7).
"Зустрілися із держсеком Блінкеном (...). Ми обговорили: підтримку України перед російською агресією, важливість надійних і чесних інвестицій в країни, що розвиваються, припинення придбання Іраном ядерної зброї", - написала головна дипломатка Великої Британії.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня перебував у Великій Британії з робочим візитом.
Раніше повідомлялося, що під час зустрічі міністрів Великої сімки (G7) Франція порушить питання членства України в НАТО. Проте міністерка оборони країни Флоранс Парлі переконана, що остаточні висновки робити зарано.
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