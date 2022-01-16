Очільниця МЗС Канади прибуде до Києва на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Очільниця МЗС Канади прибуде до Києва на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Жолі зустрінеться зі Шмигалем і Стефанішиною, а також відвідає дислоковані в Україні канадські війська.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня під час шестиденної робочої поїздки здійснить візит до України.

Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що очільниця канадського зовнішньополітичного відомства зустрінеться із прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем та українською віце-прем'єркою Ольгою Стефанішиною.

Окрім того, Жолі відвідає канадські війська, дислоковані в Україні для підтримки місцевих бійців.

"Зосередження російських військ та техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати", - підкреслила головна дипломатка Канади.

Її візит повинен "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".

"Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок та захищати права людини та гідність українців", - вказали в канадському МЗС.

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Під час поїздки Жолі також відвідає Париж і Брюссель, де зустрінеться із міністрами закордонних справ Франції та Бельгії. Її від'їзд запланований на неділю, 16 січня. Очікується, що дипломатка повернеться до Канади 22 січня.

Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Раніше Жозеп Боррель назвав 10 кроків у сфері європейської безпеки на тлі військового нарощування Росії біляукраїнських кордонів. За його словами, у ЄС готові дати пряму відповідь на будь-яку агресію РФ, однак надають перевагу дипломатичному вирішенню конфліктів.

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