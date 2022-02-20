Очільниця МЗС Канади: санкції проти Росії у разі подальшої агресії проти України посилюватимуться щодня

Очільниця МЗС Канади: санкції проти Росії у разі подальшої агресії проти України посилюватимуться щодня

Країни Заходу дуже скоординовані та об’єднані у цьому питанні.

Захід застосує проти РФ у випадку вторгнення в Україну пакет санкцій, який щодня розширюватиметься з метою посилення тиску на Москву.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

"На перший день пакет уже готовий, але ми знаємо також, що на другий, третій, четвертий день ми додаватимемо санкції, заходи, людей, активи до санкційного списку, щоб тривало посилення тиску", - заявила канадський міністр.

Жолі додала, що країни Заходу дуже скоординовані та об’єднані у цьому питанні.

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