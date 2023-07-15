Очільниця МЗС Німеччини розповіла, є можливість переговорів з Путіним

Дипломатка наголошує, що потрібно дивитися правді в обличчя.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що наразі немає можливості переговорів з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним.

Таку думку очільниця МЗС Німеччини зробила в інтерв'ю Bild.

На запитання, чи є можливість вести переговори з очільником Кремля, вона ствердно відповіла - "Ні". Ба більше - Бербок наголошує, що Москва продовжує свою війну в Україні.

"Я б хотіла, щоб ми могли домовитися. Але на даний момент справа не в тому, чого ми бажаємо, а в тому що потрібно дивитися правді в обличчя… А це жорстока російська загарбницька війна", - заявила міністерка.

За її словами, Берлін не лише займається постачаннями озброєння для ЗСУ, а й робить усе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати зупинити ці жорстокі атаки з боку Росії".

Нагадаємо, в інтерв'ю Bild Аналена Бербок висловилася про можливість падіння режиму Путіна. На запитання про те, чи може вона уявити, що очільника Кремля усунуть від влади у найближчому майбутньому, вона відповіла: "Уявлення не маю".

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