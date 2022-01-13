Очільниця МЗС Німеччини напередодні візиту до РФ прилетить до Києва: про що говоритиме

Очільниця МЗС Німеччини напередодні візиту до РФ прилетить до Києва: про що говоритиме

Зокрема, сторони узгодять єдину позицію щодо майбутніх переговорів з РФ.

Наступного тижня, 17 січня, до України прибуде міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона зустрінеться з українськими дипломатами напередодні переговорів з РФ.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Дуже важливо, що Анналена Бербок прилетить спочатку до Києва для того, аби узгодити єдину спільну переговорну позицію щодо відносин з РФ, напередодні її візиту до Москви 18 січня", - підкреслив Ніколенко.

Як він розповів, головними темами її зустрічей будуть:

подальша консолідація підтримки України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії, активізація мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, відновлення діяльності нормандського формату, протидія загрозам у сфері енергетичної безпеки, обговорення кроків щодо зміцнення двостороннього співробітництва.

Слід зазначити, нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні. Бербок наголосила, що конфлікт між Україною та РФ має вирішитися винятково дипломатичним шляхом.

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