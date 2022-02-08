Не через зброю: очільниця МЗС Німеччини пояснила, чому під час візиту до Києва скасували зустріч із Зеленським

Не через зброю: очільниця МЗС Німеччини пояснила, чому під час візиту до Києва скасували зустріч із Зеленським

Бербок під час попередньої поїздки до України зустрічалася із Зеленським і розмова була змістовною, каже Кулеба.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським під час її дводенного візиту до Києва, оскільки відбулися зміни у графіках обох сторін.

Про це Бербок сказала на брифінгу у Києві.

Політикиня зауважила, що її поїздка була запланована з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, під час якої вони планували зустрітися із Зеленським. Але, за її словами, "французька сторона дещо змінила плани".

"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою, й у цьому зв'язку ми планували зустрітися з президентом. А зараз змінилися плани поїздки. Французька сторона якось трошки змінила ці плани. Дуже важливо, звичайно, спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Тому само собою зрозуміло, що, зі свого боку, я змушена була адаптувати свої зустрічі тут", – сказала Бербок.

Своєю чергою очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що жодних політичних мотивів у скасуванні зустрічі Зеленського та Бербок немає. Він також подякував Бербок за візит.

"Минулого разу, коли Анналена була в Києві, була зустрічі із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - сказав він.

До слова, раніше очікувалося, що 7-8 лютого відбудеться одночасний візит до Києва голів МЗС Німеччини та Франції.

Нагадаємо, CNN з посиланням на джерело, близьке до уряду України повідомило, що, мовляв, зустріч Анналени Бербок з Володимиром Зеленським була скасована через відмову Німеччини надавати військову допомогу Україні.

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