Очільниця МЗС Німеччини про 100-тисячну армію РФ біля кордонів України: Важко "не бачити" загрозу

Очільниця МЗС Німеччини про 100-тисячну армію РФ біля кордонів України: Важко "не бачити" загрозу

Бербок наголосила на необхідності діалогу з РФ.

Під час брифінгу за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала зосередження понад 100 тисяч російських військових поблизу українських кордонів.

Про це повідомляє Spiegel.

"Було важко "не бачити" загрозу 100 000 російських солдатів на кордоні з Україною", - сказала Бербок, наголосивши на необхідності діалогу з РФ.

Також читайте Генсек НАТО заявив про готовність до переговорів з Росією і визначив теми

За словами Бербок, важливо повернутися за стіл переговорів, аби попередити можливе російське вторгнення в Україну.

"Ми маємо знайти способи відродити нормандський формат. Ми готові до серйозного діалогу з Росією для підвищення безпеки у всій Європі", - зазначила Бербок.

Вона зазначила, що між Німеччиною та Росією існують "серйозні, а інколи й принципові розбіжності", але простежуються "можливості для подальшої співпраці".

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порушував на зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання надання Україні оборонних озброєнь, діалог щодо цього буде продовжений.

Росія евакуює з України працівників свого посольства та консульств | Новини світу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.