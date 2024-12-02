Очільниця МЗС Німеччини у Китаї озвучила застереження щодо РФ

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 2 грудня відвідала Китай, де зробила попередження, що підтримка Пекіном Росії " вплине" на відносини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на AFP.

Бербок 2 грудня зустрілася у Пекіні зі очільником МЗС Китаю Ван Ї для "стратегічного діалогу".

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Німецька міністерка сказала китайському колезі, що "зростальна підтримка Китаєм війни Росії проти України має вплив на наші відносини".

"Зачіпаються основні інтереси німецької та європейської безпеки", – сказала Бербок.

Повідомляється, що одразу після цього візиту німецька міністерка вирушить до Брюсселя на зустріч очільників МЗС країн НАТО.

Нагадаємо, перед своїм візитом до Пекіна Бербок заявила, що "Китай йде проти наших ключових європейських інтересів, надаючи економічну і військову допомогу Росії".

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