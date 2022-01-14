Очільниця МЗС Німеччини відвідає Київ перед візитом до Кремля: подробиці

Прибуде очільниця МЗС Німеччини до Києва 17 січня.

Наступного тижня, 17 січня, Україну відвідає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Візит до Києва відбудеться перед поїздкою Берток до Москви.

Про це повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

За його словами, 18 січня у Росії очільниця МЗС Німеччини має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Перед цим, 17 січня, у Києві проведе розмову з президентом Володимиром Зеленським і очільником МЗС Дмитром Кулебою.

"Зустрічі у Києві та Москві охоплюватимуть низку двосторонніх проблем, але, зокрема, стосуватимуться нагальних питань, зокрема військової ситуації на українському кордоні", - сказав він. Також він додав, що зустрічі заплановані на тлі спроб відродити так званий «нормандський формат», що об’єднує Німеччину, Францію, Росію та Україну.

Нагадаємо, раніше в українському МЗС повідомили про візит міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до України. Речник міністерства Олег Ніколенко назвав ключові теми перегорів.

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