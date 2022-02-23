Очільниця Єврокомісії пообіцяла "допрацювати солідний санкційний пакет" проти РФ за визнання ОРДЛО

Урсула фон дер Ляєн підтримала рішення країн-членів ЄС ввести санкції проти Росії за її агресію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення Росії визнати "незалежність" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" є незаконним та повністю неприйнятним. Москва, таким чином, продовжує ескалацію кризи, а тому в ЄС готові на подальші кроки у відповідь.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Країни-члени ЄС дали свою політичну згоду на новий пакет санкцій проти Росії. Я вітаю це. Рішення Росії визнати Донецьку та Луганську області України є незаконним і абсолютно неприйнятним. Те саме стосується і рішення про відправлення військ до цих регіонів. Ми не можемо прийняти це", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що "Росія не поважає власні міжнародні зобов’язання та порушує ключові принципи міжнародного права".

"Росія створила цю кризу та є відповідальною за її ескалацію. Ми зараз швидко допрацюємо санкційний пакет. І ми будемо тісно координувати цю роботу з нашими партнерами", - зазначила вона.

Щодо введених санкцій, очільниця Єврокомісії зауважила, що "цей солідний пакет містить низку каліброваних заходів".

"Це явна відповідь Кремлю на порушення міжнародного права. Санкції спрямовані безпосередньо на окремих осіб і компанії, які до цього причетні. Вони націлені на банки, які фінансують російський військовий апарат і сприяють дестабілізації України. Ми також забороняємо торгівлю між двома регіонами, які відкололися, та ЄС, як ми це зробили після незаконної анексії Криму в 2014 році. І, нарешті, ми обмежуємо можливості російського уряду залучати капітал на фінансових ринках ЄС. Ми максимально ускладнимо Кремлю проведення його агресивної політики", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Перед цим 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

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