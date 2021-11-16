Очільник Фонду держмайна Сенниченко подав заяву про відставку - ЗМІ

Сенниченко написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

Про це повідомляють "Інтерфакс-Україна" та LB.

За інформацією співрозмовників LB.ua, заяву про звільнення Сенниченко написав за власним бажанням, яку обіцяє оприлюднити найближчим часом. Одна з головних причин відставки, за словами співрозмовників видання, - "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

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