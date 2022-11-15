Очільник Китаю на G20 виступив за мирні переговори з Україною, але не засудив вторгнення РФ

У Китаї зазначають, що їхня позиція щодо війни в Україні зрозуміла й послідовна.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін під час саміту G20 на Балі зазначив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні, водночас він не засудив вторгнення РФ.

Про це повідомляє CNN.

"Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла й послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори", - йдеться у звіті про двосторонню зустріч китайського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном, опублікованому державною телекомпанією CCTV.

Як зазначає видання, хоча Китай послідовно закликав до припинення військових дій в Україні, лідер КНР знову не засудив вторгнення Росії.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, напередодні, 14 листопада, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії на Балі. Обидва політики обговорили низку важливих тем та закликали зменшити напруження між економіками світу. Зустріч лідерів США та КНР тривала близько трьох годин, серед іншого вони обговорили війну в Україні. Обидва політики виступили проти погроз Росії застосувати ядерну зброю в Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

Читайте також: