Очільник Китаю не братиме участі в конференції ООН зі зміни клімату: чим це загрожує

Очільник Китаю не братиме участі в конференції ООН зі зміни клімату: чим це загрожує

Пекін може ставити нові цілі в сфері зміни клімату в умовах енергетичної кризи.

Очільник Китайської народної республіки Сі Цзіньпін не братиме участі в конференції ООН зі зміни клімату в британському Глазго на початку листопада 2021 року.

Про це інформує The Times.

Як зазначає ЗМІ, організатори дійства в Великій Британії побоюються, що таке рішення Китаю залишитися осторонь може стати прелюдією до відмови Пекіна ставити нові цілі в сфері зміни клімату в умовах енергетичної кризи.

Зауважимо, що конференція ООН по боротьбі зі зміною клімату відбудеться з 31 жовтня по 12 листопада 2021 року. Поки очікується, у заході візьмуть участь делегати з майже 200 країн світу.

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