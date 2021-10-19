Очільник Мінекології написав заяву на звільнення: заміну поки не знайшли

Очільник Мінекології написав заяву на звільнення: заміну поки не знайшли

Давид Арахамія переконаний, що за відставку Абрамовського назбирається достатня кількість голосів у ВР.

Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський йде з посади. Він вже написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я бачив, що Абрамовський написав заяву за власним бажанням. Я як раз заходив до голови Верховної Ради, а він виходив", — сказав Арахамія.

Також читайте Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка

Очільник фракції переконаний, що за відставку Абрамовського назбирається достатня кількість голосів у ВР. За його словами, головна претензія до роботи міністра — корумпованість екоінспекції в регіонах.

Арахамія зізнався, що заміну Абрамовському поки що не знайшли. Наразі кандидати на цю посаду проходять співбесіди, проте їхні прізвища нардеп не назвав.

Зазначимо, що Роман Абрамовський в грудні 2020 року вже подавав на розгляд парламенту заяву про відставку, проте тоді Рада зняла це питання з розгляду.

Хто такий Роман Абрамовський

Абрамовський став міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів у червні 2020 року. До цього він працював заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Ольги Буславець (від жовтня 2019 року) і заступником у Міністерстві регіонального розвитку Геннадія Зубка (лютий - вересень 2015 року).

Журналісти "Схем" стверджують, що компанія "Київгідромонтаж", яка начебто належить дружині Абарамовського, фігурувала у кримінальній справі НАБУ. Сам міністр раніше був членом наглядової ради цього підприємства.

Нагадаємо, що нардепку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Також повідомлялося, що голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка обрали першим віцеспікером Верховної Ради.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання