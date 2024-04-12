Очільник Міноборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером і дав тривожне попередження

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус порівняв війну Росії в Україні, яку розпочав диктатор Володимир Путін, з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером 1938-го.

Про це він сказав презентації книги про британського військового лідера Вінстона Черчилля, повідомляє Bloomberg.

Очільник Міноборони Німеччини наголошує, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу Російської Федерації. Адже, вважає Пісторіус, " Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться".

"Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер. Він також завжди казав, що не зупиниться", - зауважив німецький міністр.

Пісторіус назвав Черчилля сильним лідером з чітким баченням у важкі часи. За його словами, зіткнувшись з війною, люди обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він представляє світ у похмурих тонах".

"Ми маємо вирішити зараз: чи хочемо підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи хочемо полегшити йому це", - наголосив Борис Пісторіус.

Як повідомлялося, диктатор Володимир Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху. Він доручив організувати проведення конкурсу для наставників "Бути, а не здаватися!". Саме під таким гаслом у нацистській Німеччині працювала мережа націонал-політичних навчальних закладів, в яких готувалися кадри для НСДАП та СС.

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