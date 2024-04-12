Очільник Міноборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером і дав тривожне попередження

Пісторіус згадує про нацистську анексію території Чехословаччини.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус порівняв війну Росії в Україні, яку розпочав диктатор Володимир Путін, з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером 1938-го.
Про це він сказав презентації книги про британського військового лідера Вінстона Черчилля, повідомляє Bloomberg.
Очільник Міноборони Німеччини наголошує, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу Російської Федерації. Адже, вважає Пісторіус, "Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться".
"Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер. Він також завжди казав, що не зупиниться", - зауважив німецький міністр.
Пісторіус назвав Черчилля сильним лідером з чітким баченням у важкі часи. За його словами, зіткнувшись з війною, люди обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він представляє світ у похмурих тонах".
"Ми маємо вирішити зараз: чи хочемо підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи хочемо полегшити йому це", - наголосив Борис Пісторіус.
Як повідомлялося, диктатор Володимир Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху. Він доручив організувати проведення конкурсу для наставників "Бути, а не здаватися!". Саме під таким гаслом у нацистській Німеччині працювала мережа націонал-політичних навчальних закладів, в яких готувалися кадри для НСДАП та СС.