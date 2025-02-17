Очільник Мюнхенської конференції назвав захід "європейським жахіттям"

Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція стала однією з найважливіших за понад 60-річну історію форуму.

Про це заявив очільник MSC Крістоф Гойсген, пише dpa.

Водночас він зазначив, що цьогорічний захід став "у певному сенсі європейським жахіттям", але водночас наголосив, що він "вніс багато ясності".

З його слів, Захід показав, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті".

"Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента", – зазначив Гойсген.

Нагадаємо, 14 лютого у Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ). Захід тривав три дні, і тема війни в Україні та пошуків шляху до миру була ключовою.

Президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на конференції та вперше зустрівся з найвищими посадовцями нової адміністрації Дональда Трампа.

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