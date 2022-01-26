Очільник МЗС Австрії згадав свою попередницю і заявив, що не став би танцювати з Путіним

Очільник МЗС Австрії згадав свою попередницю і заявив, що не став би танцювати з Путіним

За його словами, те, що Путін погрожує вторгненням в Україну, означає визнання провалу Кремля.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що не став би танцювати з президентом Росії Володимиром Путіним, як це робила його попередниця Карін Кнайсль.

Про це повідомляє Kurier.

"Як чоловік, я не спокусився б танцем з Путіним, і я б цього не зробив", — зазначив глава австрійського МЗС.

Також читайте Росія наразі не має достатньо військових сил для повномасштабного наступу на Україну - Кулеба

За його словами, те, що Путін погрожує вторгненням в Україну, означає визнання провалу Кремля.

Шалленберг порівняв ситуацію з придушенням повстань в Угорщині 1956 року та в Чехословаччині 1968 року тодішнім Радянським Союзом.

На його думку, складається враження, що Путін хоче повернути колесо часу назад.

Також читайте Вторгнення Росії до України: США можуть запровадити персональні санкції проти Путіна та Білорусі

"Насправді він досягає протилежного… Він просто штовхає своїх сусідів на захід, до НАТО та ЄС", — додав Шалленберг.

Він зазначив, що ніхто не може зазирнути в голову Путіну, але загроза, на жаль, є дуже реальною.

"Лякає те, що у 2022 році доводиться зважати на реальний ризик воєнного конфлікту на європейському континенті", - , заявив Шалленберг.

Нагадаємо:

Путін запізнився на весілля глави МЗС Австрії, але привіз букет і кaзачий хор. Він подарував самовар і масловитискачку.

Своєю чергою, Карін Кнайсль пояснила запрошення Путіна на своє весілля "спонтанністю".

У 2021 році Карін Кнайсль увійшла до ради директорів компанії "Роснефть".

Путін побував на весіллі глави МЗС Австрії та подарував їй тульський самовар

Читайте також: