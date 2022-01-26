Очільник МЗС Австрії згадав свою попередницю і заявив, що не став би танцювати з Путіним

За його словами, те, що Путін погрожує вторгненням в Україну, означає визнання провалу Кремля.
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що не став би танцювати з президентом Росії Володимиром Путіним, як це робила його попередниця Карін Кнайсль.
Про це повідомляє Kurier.
"Як чоловік, я не спокусився б танцем з Путіним, і я б цього не зробив", — зазначив глава австрійського МЗС.
За його словами, те, що Путін погрожує вторгненням в Україну, означає визнання провалу Кремля.
Шалленберг порівняв ситуацію з придушенням повстань в Угорщині 1956 року та в Чехословаччині 1968 року тодішнім Радянським Союзом.
На його думку, складається враження, що Путін хоче повернути колесо часу назад.
"Насправді він досягає протилежного… Він просто штовхає своїх сусідів на захід, до НАТО та ЄС", — додав Шалленберг.
Він зазначив, що ніхто не може зазирнути в голову Путіну, але загроза, на жаль, є дуже реальною.
"Лякає те, що у 2022 році доводиться зважати на реальний ризик воєнного конфлікту на європейському континенті", - , заявив Шалленберг.
Нагадаємо:
Путін запізнився на весілля глави МЗС Австрії, але привіз букет і кaзачий хор. Він подарував самовар і масловитискачку.
Своєю чергою, Карін Кнайсль пояснила запрошення Путіна на своє весілля "спонтанністю".
У 2021 році Карін Кнайсль увійшла до ради директорів компанії "Роснефть".
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