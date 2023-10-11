Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян – ЗМІ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у вівторок, 10 жовтня, особисто прилетів до Ізраїлю для евакуації літаком 34 чехів.

Про це пише видання ČTK.

"Ян Ліпавський прибув до Ізраїлю у вівторок вдень одразу після зустрічі міністрів Євросоюзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Омані. Назад же міністр повертався з ще 34 чехами – їх евакуювали спеціальним урядовим літаком до Праги", - йдеться у повідомленні.

У чеському МЗС також повідомили, що їхнє посольство в Тель-Авіві підтримує контакти з іншими громадянами Чехії в Ізраїлі та вивчає можливість подальшої репатріації.

Візит чеського міністра Яна Ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Там він зустрівся зі своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцогом.

Нагадаємо, в Ізраїлі загинуло понад 1,2 тис. осіб через напад ХАМАСу.

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