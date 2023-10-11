Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян – ЗМІ

Ян Ліпавський / Фото: reuters.com

Ян Ліпавський 10 жовтня прилетів до Ізраїлю для евакуації чехів.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у вівторок, 10 жовтня, особисто прилетів до Ізраїлю для евакуації літаком 34 чехів.  

Про це пише видання ČTK.

"Ян Ліпавський прибув до Ізраїлю у вівторок вдень одразу після зустрічі міністрів Євросоюзу та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Омані. Назад же міністр повертався з ще 34 чехами – їх евакуювали спеціальним урядовим літаком до Праги", - йдеться у повідомленні.

У чеському МЗС також повідомили, що їхнє посольство в Тель-Авіві підтримує контакти з іншими громадянами Чехії в Ізраїлі та вивчає можливість подальшої репатріації. 

Візит чеського міністра Яна Ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Там він зустрівся зі своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцогом.

Нагадаємо, в Ізраїлі загинуло понад 1,2 тис. осіб через напад ХАМАСу.

Читайте також:

Ізраїль розпочав наступу на Сектор Гази

Ізраїль розпочав наступу на Сектор Гази

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація