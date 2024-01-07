Очільник МЗС Італії закликав створити армію Євросоюзу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європейський Союз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка могла б відігравати роль у підтримці миру і запобіганні конфліктам.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії Forza Italia.

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику. У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом", - заявив він.

Таяні також заявив, що ЄС, який складається з 27 країн, повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента, а не нинішню структуру, яка складається з президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

Очільник МЗС Італії зауважив, що європейська оборонна співпраця піднялася на політичний порядок денний після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак зусилля були більше зосереджені на розширенні НАТО, коли Фінляндія, яка є членом ЄС, приєдналася до альянсу минулого року, а Швеція також збирається стати членом.

Нагадаємо, німецький депутат назвав, скільки часу є на підготовку війни Росії з НАТО.

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