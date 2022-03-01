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Очільник МЗС Китаю підтримав територіальну цілісність України: Кулеба про переговори з КНР

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Очільник МЗС Китаю підтримав територіальну цілісність України: Кулеба про переговори з КНР

pixabay.com

Дмитро Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Китаю Ван Ї та розповів про розвиток збройної агресії Російської Федерації проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.

Про це йдеться у повідомленні Кабміну. 

"Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу. Китайський Міністр підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин. Він запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні. 

Дмитро Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

"Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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