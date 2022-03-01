Очільник МЗС Китаю підтримав територіальну цілісність України: Кулеба про переговори з КНР

Очільник МЗС Китаю підтримав територіальну цілісність України: Кулеба про переговори з КНР

Дмитро Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Китаю Ван Ї та розповів про розвиток збройної агресії Російської Федерації проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.

Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

"Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу. Китайський Міністр підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин. Він запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

"Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст", - йдеться у повідомленні.