Очільник МЗС Швеції не приїхав до Києва, бо забув паспорт - ЗМІ

Дипломата не пустили до України прикордонники.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати до України, аби взяти участь у зустрічі Ради міністрів ЄС у Києві, бо забув свій паспорт.

Про це повідомило видання Die Presse із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Видання пише, що Більстрьом забув свій паспорт у Швеції. Саме тому дипломата не пустили до країни на польсько-українському кордоні.

"Тому міністру буржуазних "поміркованих" довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва", - пишуть автори матеріалу.

Також на засіданні не були присутні очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, який відмовився від участі, а також головний дипломат Латвії Криш'яніс Каріньш, бо він захворів на коронавірус.

Як повідомлялося, очільник польського МЗС Збігнєв Рау також відмовився їхати до Києва на Раду міністрів ЄС. З його слів, таке рішення він ухвалив "через спад у польсько-українських відносинах та поганий стан здоров'я".

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