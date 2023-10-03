Очільник МЗС Швеції не приїхав до Києва, бо забув паспорт - ЗМІ

Дипломата не пустили до України прикордонники.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати до України, аби взяти участь у зустрічі Ради міністрів ЄС у Києві, бо забув свій паспорт.
Про це повідомило видання Die Presse із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.
Видання пише, що Більстрьом забув свій паспорт у Швеції. Саме тому дипломата не пустили до країни на польсько-українському кордоні.
"Тому міністру буржуазних "поміркованих" довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва", - пишуть автори матеріалу.
Також на засіданні не були присутні очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, який відмовився від участі, а також головний дипломат Латвії Криш'яніс Каріньш, бо він захворів на коронавірус.
Як повідомлялося, очільник польського МЗС Збігнєв Рау також відмовився їхати до Києва на Раду міністрів ЄС. З його слів, таке рішення він ухвалив "через спад у польсько-українських відносинах та поганий стан здоров'я".