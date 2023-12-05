Очільник МЗС Словаччини заявив, що поки "не може уявити" Україну в ЄС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може "уявити за нинішніх обставин" членство України в ЄС.

Про це словацький міністр сказав в інтерв’ю виданню Štandard, повідомляє "ЄП".

З його слів, нібито до членства України в Євросоюзі "ще дуже-дуже далеко". Втім, для Києва повинна бути перспектива членства в майбутньому, наголосив Бланар. При цьому словацький політик згадав війну в Україні, назвавши її "воєнним конфліктом".

"Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту", - наголосив очільник словацького МЗС.

Бланар вважає, що для України повинна бути перспектива членства в майбутньому, "але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан". З його слів, Братислава готова підтримати Київ на шляху до ЄС, але "ви маєте відповідати повністю всім критеріям".

Як повідомлялося, парламент Словаччини затвердив уряд прросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо і підтримав його політичну програму, яка зокрема обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

У програмі йдеться, що Братислава готова "підтримувати мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права".

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