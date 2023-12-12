Очільник МЗС Словаччини зробив заяву про переговори ЄС з Україною

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова підтримати відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це очільник словацького МЗС заявив за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За його словами, це питання обговорюватимуть на саміті ЄС, який відбудеться вже 14-15 грудня.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", – заявив Бланар.

Словацький міністр наголошує, що необхідно більше зосередитися "на пошуку мирних рішень" і займатися відновленням України, що має наблизити країну до членства в ЄС.

Він також підтвердив рішення нового уряду про те, що Словаччина не буде надавати військову підтримку Україні. Втім, зауважує Бланар, Братислава продовжить допомагати гуманітарно. Зокрема, йдеться про розмінуванням та допомогу енергетичній інфраструктурі взимку.

Нагадаємо, раніше Юрай Бланар заявляв, мовляв, що поки "не може уявити" Україну в ЄС. З його слів, нібито до членства України в Євросоюзі "ще дуже-дуже далеко". Втім, для Києва повинна бути перспектива членства в майбутньому, каже міністр.

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