Очільник МЗС України пояснив, чому кожна країна повинна долучитися до другого Саміту миру

Андрій Сабіга назвав безальтернативний шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру.

Українська формула миру, впровадження якої відбувається через Саміти миру, є безальтернативним способом завершити війну, яка третій рік триває в Україні.

Таким аргументом пояснив міністр закордонних справ Андрій Сибіга необхідність кожної країни долучитися до сотні учасників першого Саміту миру в Швейцарії.

“Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу”, - написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що другий Саміт миру відбудеться уже в листопаді цього року. На нього планують запросити Росію.

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