Очільник німецьких консерваторів вважає можливими постачання зброї Україні: є умови

Мерц заявив, що вражений, наскільки погано працює нинішній уряд, а також безмовністю канцлера.

Німеччина не буде постачати зброю Україні самостійно, але разом з європейськими партнерами вона могла б це робити.

Таку думку висловив новий голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц. в інтерв’ю таблоїду BILD am SONNTAG.

"Про поставки зброї лише з Німеччини не може бути й мови. Але спільна європейська поставка оборонної зброї Україні, на мій погляд, була б можливою", - зазначив він.

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Також, за його словами, економіка Німеччини повинна бути в змозі дозволити собі посилення санкцій проти Москви. Мир важливіший за процвітання, тому всі варіанти щодо санкцій лежать на столі.

Крім того, Мерц заявив, що вражений, наскільки погано працює нинішній уряд, а також безмовністю канцлера.

"Олаф Шольц не є лідером і не має чіткої думки щодо критичних питань. У розпал найбільшої загрози миру та свободі в Європі канцлер значною мірою зник. Усі його попередники зробили б це інакше", - сказав консервативний політик.

У нинішній ситуації, за його словами, канцлер повинен сам їздити на переговори і запрошувати до них, він має виробляти європейську позицію.

"З Шольцем на посаді канцлера Німеччині, очевидно, відведена роль аутсайдера, скептика і перешкоди для європейської стратегії", - заявив Мерц.

Візит Шольца до Вашингтона 7 лютого він вважає таким, який відбувається надто пізно. Він був необхідним кілька тижнів тому.

"Тепер ця поїздка здається візитом прохача, який більше не може вийти зі ситуації, яку сам створив, і тому змушений просити допомоги у свого старшого брата у Вашингтоні", - додав лідер ХДС.

Говорячи про роль США, він зазначив, що Сполучені Штати є і залишаються найважливішим союзником ФРН у світі, але висловив побажання, щоб американці усе ж не втручалися в суто європейські питання, такі як "Північний потік-2". Втім, причину такого втручання Мерц бачить у відсутності єдиної європейської позиції з цієї проблематики.

"І це якось пов’язано з мовчазною роллю, яку відіграє у цій справі попередниця чинного канцлера", - резюмував він.

Нагадаємо:

У Німеччині вкотре категорично відмовились надавати Україні зброю для оборони від держави-агресорки та заявили, що "хочуть вирішити цей конфлікт мирно".

Посол Мельник пояснив небажання Німеччини постачати зброю Україні

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