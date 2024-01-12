Очільник Пентагону керував ударами по об’єктах хуситів у Ємені з лікарні - CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку», – заявив у старший чиновник оборони.

Про це інформує CNN.

Остін перебуває в лікарні з 1 січня після того, як 22 грудня у нього виникли ускладнення після процедури лікування раку простати.

«Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM наказ завдати удари та здійснював моніторинг у режимі реального часу за допомогою повного набору можливостей безпечного зв’язку», — сказав чиновник.

«Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою та командувачем CENTCOM для первинної оцінки після удару", - йдеться у повідомленні.

Представник оборонного відомства сказав, що між вівторком і четвергом ввечері Остін двічі розмовляв із президентом Джо Байденом і «здійснював численні щоденні телефонні розмови» з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом К. Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою та Рада національної безпеки «обговорить варіанти реагування та виконання після дозволу президента».

Представник оборонного відомства заявив, що протягом останніх 72 годин «брав активну участь у нагляді за сьогоднішніми ударами та керував ними».

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Остін також взяв участь у зустрічі 9 січня «для моніторингу комплексної атаки хуситів на морських судноплавних шляхах і відповіді на операцію Prosperity Guardian».

Трохи контексту: раніше Пентагон повідомив, що Остін лікується від раку передміхурової залози після кількох днів спекуляцій щодо причини його госпіталізації.

Цей епізод порушив величезні питання щодо прозорості та комунікацій в адміністрації, і Білий дім розпочав власний внутрішній аналіз процесів, пов’язаних із відповідними повідомленнями та передачею повноважень на тлі негативної реакції через секретність Остіна.

Генеральний інспектор Пентагону також починає перевірку того, чи має Пентагон відповідну політику для забезпечення ефективної передачі повноважень і обов’язків після госпіталізації Остіна, про яку не було негайно повідомлено Білому дому чи іншим високопоставленим чиновникам національної безпеки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США та Велика Британія вдарили по об'єктам хуситів в Ємені ракетами "Томагавк".

Також президент США Джо Байден прокоментував авіаудари в Ємені.

До того ж британський прем’єр Ріші Сунак прокоментував удар по хуситах в Ємені військово-повітряних сил Великої Британії спільно зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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