Очільник Пентагону назвав "очевидні причини", чому Україна важлива для безпеки США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має критичне значення для безпеки Сполучених Штатів.

Україна важлива для безпеки США. Війна, розв'язана Росією, є прямою загрозою європейській безпеці і викликом для НАТО.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін у колонці для Foreign Affairs.

Міністр оборони США наголосив, що є чотири очевидні причини, чому Україна важлива для безпеки США.

"Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас", - зазначив Остін.

Він вважає, що немає "срібної кулі", яка б припинила напад Путіна на Україну. Важливою є лише спільна допомога.

"Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь", - додав глава Пентагону.

Остін закликав союзників продовжувати протистояти агресії Росії, яку підтримують інші автократи - від Північної Кореї до Ірану.

Нагадаємо, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що у разі перемоги на президентських виборах у США кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс можна розраховувати на продовження політики підтримки України. У разі перемоги республіканця Дональда Трампа на Україну чекають виклики.

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