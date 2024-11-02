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Очільник Пентагону назвав "очевидні причини", чому Україна важлива для безпеки США

Очільник Пентагону назвав "очевидні причини", чому Україна важлива для безпеки США

Очільник Пентагону Ллойд Остін / Фото: Associated Press

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має критичне значення для безпеки Сполучених Штатів.

Україна важлива для безпеки США. Війна, розв'язана Росією, є прямою загрозою європейській безпеці і викликом для НАТО.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін у колонці для Foreign Affairs.

Міністр оборони США наголосив, що є чотири очевидні причини, чому Україна важлива для безпеки США.

"Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас", - зазначив Остін.

Він вважає, що немає "срібної кулі", яка б припинила напад Путіна на Україну. Важливою є лише спільна допомога.

"Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь", - додав глава Пентагону.

Остін закликав союзників продовжувати протистояти агресії Росії, яку підтримують інші автократи - від Північної Кореї до Ірану.

Нагадаємо, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що у разі перемоги на президентських виборах у США кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс можна розраховувати на продовження політики підтримки України. У разі перемоги республіканця Дональда Трампа на Україну чекають виклики.

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