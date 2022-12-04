Очільник Пентагону нещадно розкритикував Росію за війну проти України з "навмисною жорстокістю"

Остін сказав, що всі країни побачили тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з навмисною жорстокістю цілиться в цивільне населення України та інфраструктуру.

Про це міністр оборони США сказав 3 грудня під час свого виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі Веллі.

"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх гармат. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", – заявив Остін.

Він також зазначив, що країни-сусідки Росії дивляться з тривогою, що зростає, на таку імперську агресію.

Міністр додав, що бойові дії в Україні дозволили всім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України є малоймовірною, і – що Москва не повинна досягти своїх цілей на полі бою.

Згодом стало відомо, що Шольц запропонував Заходу повернутися до свого довоєнного "мирного порядку" з Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в України, якщо Путін припинить агресію проти своїх сусідів.

А президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії в майбутній структурі безпеки в Європі, коли Москва повернеться за стіл переговорів з Києвом.

Інтерв'ю з 53-й губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі: Як американці підтримують Україну

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