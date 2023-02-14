Очільник Пентагону після "Рамштайну" відповів на запитання про літаки для України

Міністр оборони США сказав, що не має заяви щодо винищувачів для України.

Голова Пентагону США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі прокоментував питання постачання Україні бойової авіації.

Як інформує "Радіо Свобода", міністр оборони Сполучених Штатів сказав на брифінгу після засідання, що не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

"Це питання (надання літаків Україні - ред.), щодо якого мені нічого заявити. Працюємо з Україною зараз у питаннях, які наразі є найнагальнішими", – сказав Ллойд Остін.

Бойова авіація для України

Сьогодні, 14 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де обговорювалось виділення нової допомоги Україні.

Як пише Financial Times, сьогодні на зустрічі повинні були обговорювати тему винищувачів для України. За даними видання, у США визнали той факт, що передавання Україні винищувачів F-16 практично неминуче. Зростає ймовірність того, що невдовзі Україна таки зможе отримати літаки.

Напередодні зустрічі міністрів понад 50 країн генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив ймовірність передавання Україні сучасних літаків і зазначив, що таким чином Альянс не братиме участі у війні проти Росії, проте допоможе Україні.

Ще раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, що рішення про передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати Північноатлантичний альянс.

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