Очільник Пентагону поспілкувався з Нетаньягу ризик військової співпраці Ірану та Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі в Тель-Авіві з очільником уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу озвучив питання військової співпраці Росії та Ірану.

Про це інформує Укрінформ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Остін зауважив смертоносні наслідки військової співпраці Росії та Ірану для України, де ударні дрони вбивають цивільних громадян.

Також зазначалося, що ця співпраця має негативний вплив для Близького Сходу. Ідеться, зокрема, про надання російських технологій Ірану в обмін на його допомогу.

За інформацією Пентагону, сторони обговорили загрози з боку Ірану для регіону й домовилися посилити співпрацю, аби протистояти їм.

«Остін підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів ніколи не дозволити Ірану отримати ядерну зброю», - підкреслили в міністерстві оборони США.

Нагадаємо, що раніше Пентагон заявив, що Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї.

Також повідомляється, що Росія закупила у Ірану потайки 200 контейнерів зі зброєю.

Водночас РФ поки що боїться купувати у Ірану балістичні ракети.

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