Очільник Пентагону повідомив українському колезі про зміну можливостей використання зброї США - Reuters

Президент США Джо Байден місяцями опирався проханням президента України Володимира Зеленського пом’якшити обмеження на використання ракет ATACM, наданих США, які можуть досягати далекої території Росії, побоюючись потенційного втягування НАТО в конфлікт з державою, що володіє ядерною зброєю.

Про це пише Reuters.

Проте про пом’якшення умов США було повідомлено Україні під час телефонної розмови 12 листопада, що відкриває нову зустріч між міністром оборони Ллойдом Остіном і міністром оборони України Рустемом Умеровим, повідомило джерело, знайоме з обговореннями.

Днем пізніше держсекретар Ентоні Блінкен поінформував про це рішення генерального секретаря НАТО Марка Рютте та європейських чиновників, а також свого українського колегу Андрія Сибігу під час поїздки до Брюсселя, повідомив високопоставлений чиновник США.

Пізніше Україна здійснила свій перший далекобійний удар згідно з новою політикою, оголосивши, що вона завдала удару ракетами США ATACMS по складу озброєння приблизно в 110 км (70 миль) на території Росії.

Пом’якшення Байденом обмежень щодо зброї, схоже, відкрило можливість союзникам США дозволити використовувати свою власну зброю по-новому. Пізніше Україна випустила залп британськими крилатими ракетами Storm Shadow по Росії.

Нагадаємо, що після виборів адміністрація Байдена вжила інших заходів для підтримки Києва, схваливши використання протипіхотних мін для уповільнення просування Росії на сході України та дозволивши американським оборонним підрядникам працювати в Україні для ремонту зброї, наданої США, дозволяючи українцям тримайте більше спорядження в активному використанні.

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До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, використання західних систем для ударів по військових об'єктах у Росії створює для ЗСУ ширші можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни. Водночас обмеження Заходу щодо ударів обмежують можливості українських сил у розробці адекватних ударних пакетів.

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