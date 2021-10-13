Очільник Пентагону прилетить до України наступного тижня

Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі.
Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну та інші країни.
Про це сказав на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, — пише "Інтерфакс-Україна".
"Міністр (Остін — ред.) І його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами, на зустрічі міністрів країн НАТО", — сказав він.
Засідання глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі заплановано на 21-22 жовтня.
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