Очільник Пентагону прилетить до України наступного тижня

Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі.

Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну та інші країни.

Про це сказав на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, — пише "Інтерфакс-Україна".

Також читайте Президент України Володимир Зеленський прибув у Пентагон

"Міністр (Остін — ред.) І його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами, на зустрічі міністрів країн НАТО", — сказав він.

Засідання глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі заплановано на 21-22 жовтня.

Читайте також:

Новообраний президент США Джо Байден визначився із майбутнім очільником Пентагону

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання