Очільник Пентагону вирушить до Європи на тлі ситуації з Україною

Очільник Пентагону вирушить до Європи на тлі ситуації з Україною

Ллойд Остін обговорить ескалацію з боку РФ із союзниками в НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін у лютому вирушить до Європи, щоб зустрітися з союзниками в НАТО на тлі ескалації з боку Росії конфлікту з Україною.

Про це із посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі у вівторок, 1 лютого, повідомляє VOA News.

Зазначається, що під час робочої поїздки Остін візьме участь в нараді міністрів оборони НАТО 16-17 лютого, організованій генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, що у Пентагоні наполягають на відсутності у Російської Федерації права вето у питанні членства України в НАТО, вказуючи, що рішення щодо розширення може ухвалюватися виключно за участю суверенної держави, якої воно стосується, і представництва Альянсу.

У вівторок у Києві з офіційним візитом перебував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною перед лицем російської агресії, що "триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок".

Напередодні російський уряд надав письмову відповідь на пропозицію США, спрямовану на деескалацію ситуації довкола України.

США отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки | Новини світу

Читайте також: