Очільник Пентагону вперше за рік поспілкувався з російським міністром оборони

Востаннє міністр оборони США спілкувався із главою міноборони РФ 15 березня 2023 року, коли цю посаду обіймав Сергій Шойгу.

Глава Пентагону Ллойд Остін вперше за понад рік поспілкувався телефоном з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим в умовах продовження РФ повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив у вівторок речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Під час розмови міністр (Ллойд Остін – ред.) наголосив на важливості збереження ліній комунікацій на тлі продовження війни РФ проти України», - зауважив представник Пентагону.

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Він також зазначив, що востаннє міністр оборони США спілкувався із главою міноборони РФ 15 березня 2023 року, коли цю посаду обіймав Сергій Шойгу.

Нагадаємо, нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів з Україною викликали скептичну реакцію не лише в Києві, але й у західних партнерів. Українські та західні посадовці назвали так звані "мирні ініціативи" Путіна "профанацією" і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.

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