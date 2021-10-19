Очільник Пентагону вважає, що ніхто не може заборонити Україні вступити до НАТО

Очільник Пентагону вважає, що ніхто не може заборонити Україні вступити до НАТО

Він також закликав Росію припинити війну на Донбасі і зупинити дестабілізацію ситуації в Чорному морі.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який у вівторок, 19 жовтня, прибув до Києва в рамках робочого візиту країнами Європи, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.

Про це очільник Пентагону говорив на брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном, що транслювався на YouTube.

“Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання”, — сказав він на брифінгу під час свого візиту до Києва.

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Ллойд Остін наголосив, що США засуджують окупацію Криму. Він також закликав Росію припинити війну на Донбасі, зупинити дестабілізацію дій в Чорному морі і вздовж кордонів України, а також зупинити кібератаки проти США і їхніх союзників та партнерів.

Міністр оборони США запевнив у непохитній підтримці українського суверенітету. “Ми будемо продовжувати працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити”, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій відбувся, коли Росія напала на українські землі та продовжує вбивати українців на сході України.

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