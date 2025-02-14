Очільник Пентагону заявив, що питання кордонів України "є частиною обговорення"

Піт Гегсет сказав, що наразі його робота полягає у тому, щоб "привнести реалізм у розмову".

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що питання кордонів України "є частиною обговорення". Те, який вигляд зрештою матимуть ці кордони, ще належить з'ясувати.

Про це повідомляє Sky News.

Очільник Пентагону сказав, що наразі його робота полягає у тому, щоб "привнести реалізм у розмову".

"Реальність така, що кордони 2014 року як частина врегулювання шляхом переговорів малоймовірні. Реальність військ США в Україні малоймовірна, реальність членства України в НАТО в межах врегулювання шляхом переговорів (є) малоймовірною", – висловився Гегсет.

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Він також відповів на запитання про те, чи не підбадьорить дозвіл Росії зберегти за собою окуповані українські території президента Володимира Путіна на агресію в майбутньому. На це міністр оборони США сказав – якщо НАТО збільшить свої інвестиції та потенціал, цього не станеться.

Нагадаємо, напередодні спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що Києву навряд чи вдасться повернути свої кордони станом на 2014 рік. За його словами, втрату окупованих територій зафіксують у спеціальній угоді.

До слова, на початку лютого Келлог заявляв, що Зеленський "уже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій".