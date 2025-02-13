Очільник Пентагону зробив заяву про поштовх до миру і "зраду" України

Гегсет сказав, що Трамп "об’єднав дві сторони, щоб спробувати досягти миру шляхом переговорів, чого прагнуть усі".

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що швидкий поштовх до миру "не є зрадою" України, і що російська агресія стала "перезавантаженням" НАТО.

Про це американський посадовець сказав 13 лютого перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє Guardian.

Журналісти запитали у Гегсета, чи не є останні дії та заяви США зрадою України.

"Це ваші слова, не мої. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради; є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир, досягнутий шляхом переговорів", – відповів він.

Міністр оборони США сказав, що російська агресія стала "перезавантаженням виробництва" для НАТО і моментом "усвідомлення того, що цей Альянс має бути надійним, сильним і справжнім".

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"Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних видатків у всьому світі для НАТО, і щоб європейські країни визнали, що це нагальна і реальна загроза для континенту. Ця агресія має стати тривожним дзвінком", – сказав очільник Пентагону.

Він зазначив, що американці є активною частиною цього альянсу і продовжуватимуть нею бути. Але коли йдеться про витрати Європи на оборону, то навіть 2% ВВП недостатньо.

"Три, чотири, і врешті-решт, як сказав президент Трамп, 5% оборонних витрат. Надзвичайно важливим має бути усвідомлення того, що існує російська військова машина, яка намагається захопити все більше і більше територій в Україні, і протистояти цьому – прямий європейський обов’язок, і, звичайно ж, США також довгий час були підтримкою", – висловився Гегсет.

Міністр сказав, що його роль як представника США полягає у тому, щоб реалістично говорити про перебіг цього воєнного конфлікту.

"Я думаю, ви бачили вчора у президента Трампа, який сам є найкращим переговорником у світі, і він об’єднав дві сторони, щоб спробувати досягти миру шляхом переговорів, чого прагнуть усі", – додав очільник Пентагону.

Він також сказав, що з нетерпінням чекає на нинішню міністерську зустріч з союзниками з НАТО.

"Проведемо чесну розмову про те, що відбувається і як досягти миру на континенті", – зазначив Гегсет.

Нагадаємо, 12 лютого відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Після неї американський лідер зробив низку гучних заяв про війнув в Україні, які викликали обурення та стурбованість.