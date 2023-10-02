Очільник польського МЗС пояснив, чому відмовився їхати до Києва на Раду міністрів ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відмовився їхати на Раду міністрів ЄС до Києва через спад у польсько-українських відносинах та поганий стан здоров'я.

Про це очільник польського міністерства заявив в ефірі Polsat News.

Зустріч міністрів у Києві він назвав "важливою". Також Рау наголосив, що Україна і Польща мають спільний інтерес - зупинити російський імперіалізм.

"На це (відсутність на Раді міністрів ЄС - ред.) є багато причин, зокрема, й стан здоров'я. Але насамперед це пов'язано з тим, що у політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму та спаду, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього", - наголосив Рау.

Польський міністр також прокоментував критику Варшави президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

"Інцидент з перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося - на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м'яко кажучи, похитнулася", - заявив Рау.

Нагадаємо, у Києві 2 жовтня відбулася зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка стала першою такою в історії поза межами Європейського Союзу.

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