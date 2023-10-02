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Очільник польського МЗС пояснив, чому відмовився їхати до Києва на Раду міністрів ЄС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Очільник польського МЗС пояснив, чому відмовився їхати до Києва на Раду міністрів ЄС

Збігнєв Рау. / Фото: Associated Press

Зустріч міністрів в українській столиці він назвав "важливою"

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відмовився їхати на Раду міністрів ЄС до Києва через спад у польсько-українських відносинах та поганий стан здоров'я.

Про це очільник польського міністерства заявив в ефірі Polsat News.

Зустріч міністрів у Києві він назвав "важливою". Також Рау наголосив, що  Україна і Польща мають спільний інтерес - зупинити російський імперіалізм.

"На це (відсутність на Раді міністрів ЄС - ред.) є багато причин, зокрема, й стан здоров'я. Але насамперед це пов'язано з тим, що у політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму та спаду, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього", - наголосив Рау.

Польський міністр також прокоментував критику Варшави президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

"Інцидент з перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося - на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м'яко кажучи, похитнулася", - заявив Рау.

Нагадаємо, у Києві 2 жовтня відбулася зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка стала першою такою в історії поза межами Європейського Союзу. 

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Дата публікації
Перегляди
1499
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