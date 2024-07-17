Очільник Євроради бурхливо відреагував на "мирну місію" Орбана

Політик наголосив, що Угорщина не має мандата на переговори.

Головування Угорщини в Раді ЄС не отримувало жодного мандату на ведення переговорів від імені Європейського Союзу.

Про це йдеться у листі очільника Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляє агентство Reuters.

"Ротаційне головування в Раді не відіграє жодної ролі в представленні Євросоюзу на міжнародній арені і не отримувало жодного мандата Європейської Ради на ведення переговорів від імені ЄС", - наголошують у листі.

Мішель відкинув твердження угорського прем'єра Віктора Орбана про те, ніби ЄС проводив "провоєнну" політику в Україні.

"Все зовсім навпаки. Росія – агресор, а Україна – жертва, яка реалізує своє законне право на самооборону", - наголосив голова Євроради.

З його слів, "жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України". Окрім того, політик зауважив, що Європейський Союз "послідовно прагне побудувати широку міжнародну підтримку для всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Євросоюз не шкодує зусиль, щоб достукатися до всіх партнерів у цьому питанні, включаючи Китай", - додав голова Європейської ради.

Нагадаємо, після "мирних візитів" Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезидент США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".

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