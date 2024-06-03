Очільника Закарпатської ОВА призначать на посаду в ОП – нардеп про кадрові перестановки в уряді

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита стане заступником голови Офісу президента замість Олексія Кулеби.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Як розповів Железняк, 4−6 червня "мають призначити міністрів інфраструктури та регіональної політики". Він зазначив, що Олексій Кулеба піде з посади заступника ОП, щоб стати міністром.

"Замість нього посаду заступника ОП займе один з очільників областей. Навіть сказав би максимально західної області", - написав нардеп.

Нардеп уточнив, що йдеться про голову Закарпатської ОВА. Крім того, Железняк додав, що голову Львівської ОВА Максима Козицького також планують призначити на нову посаду.

"Козицького теж кудись хочуть, але поки не на зама ОП. Ввечері дізнаємось офіційно після наради слуг з Офісом", - написав Ярослав Железняк.

Кандидатом на друге міністерство є очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Віктора Микиту 10 грудня 2021 року призначили головою Закарпатської ОДА. 24 лютого 2023 року став начальником Закарпатської ОВА відповідно до указу президента України Володимира Зеленського про утворення військових адміністрацій.

Нагадаємо, Зеленський візьме участь у саміті G7.

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