Очільники Міноборони РФ та Білорусі провели зустріч: про що говорили

Сьогодні до Мінська з неанонсованим візитом прилетів очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу.

У понеділок, 19 грудня, у Мінську проходить зустріч глави Росії Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка. До Мінська з неанонсованим візитом також прибули очільник МЗС РФ Сергій Лавров та очільник Міноборони Сергій Шойгу.

За повідомленням Міноборони РБ, Сергій Шойгу та Віктор Хренін вже обговорили окремі питання військово-технічного співробітництва та "зміцнення обороноздатності двох держав".

Зустріч Путіна і Лукашенка 19 грудня

Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін приїхав до Білорусі на переговори з Олександром Лукашенко.

За словами заступника голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка, Путін хоче підкреслити наскільки для нього важлива участь Білорусі у війні проти України. Саме тому диктатор особисто прибуде до Мінська. До цього саме Лукашенко літав до Москви чи Санкт-Петербурга.

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