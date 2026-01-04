Очільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду

Сергій Дейнеко / © УНІАН

Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України. І водночас військової справи не полишає.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби», — зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розпочав масштабні зміни в апараті безпеки України, призначивши керівника військової розвідки Кирила Буданова головою Офісу президента та висунувши кандидатуру нового міністра оборони.

Крім цього, Зеленський призначив Олега Іващенка, голову Служби зовнішньої розвідки, новим керівником ГУР.

Міністра оборони та колишнього прем’єра Дениса Шмигаля також переведуть на іншу посаду. У суботу, 3 січня, президент повідомив, що запропонував Шмигалю стати першим віцепрем’єром та очолити Міністерство енергетики.