Очільник МЗС Британії жорстко звернувся до Лаврова на G20: просто в обличчя нагадав про вбитих українців

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Очільник МЗС Великої Британії Ед Мілібенд жорстко розніс російського колегу Сергія Лаврова: нагадав про вбитих українців і прямо назвав Росію агресором.

Про це він заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ G20, повідомляє Sky News.

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Мілібенд нагадав про загибель мирних жителів в Україні та наголосив, що Росія не перемагає у війні завдяки мужності українців і підтримці союзників.

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«Давайте поговоримо про те, що сталося вчора на залізниці у Дніпрі. Лише вчора ваші дрони атакували та вбили 15 людей», — звернувся британський міністр до Лаврова.

Він додав, що це лише один із прикладів убивств мирних жителів за майже п’ять років повномасштабного вторгнення. Британський політик закликав тиснути на Москву і позбавляти диктатора Володимира Путіна доходів, які дають змогу продовжувати «цю варварську війну».

«Путін тоді думав, що легко переможе у цій війні. Але ви не перемагаєте. Завдяки мужності українського народу та солідарності країн за цим столом ви не перемагаєте», — заявив Мілібенд.

Він також закликав Лаврова набратися сміливості та сказати правду російському диктаторові.

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«Якби у вас вистачило сміливості говорити правду і чинити правильно, ви сказали б Путіну, що він не перемагає у цій війні й не переможе», — наголосив очільник британського МЗС.

Звинувачення Каллас

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас звинуватила Лаврова у поширенні брехні про війну і охарактеризував поведінку російського міністра на засіданні як «доволі провокативну».

«Звісно, він навів чимало брехні та перекрутив факти, які ми згодом змогли спростувати», — заявила Каллас, повідомило видання Der Stern.

За її словами, Лавров під час зустрічі не продемонстрував жодних ознак готовності Москви до мирних переговорів. Зокрема, свідченням цього є смертельні атаки РФ по Україні.

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Каллас також закликала посилити тиск на Крнмля, зокрема задля досягнення припинення вогню в Чорному морі.

«Для нас цілком очевидно: щоб покласти край цій війні, тиск потрібно чинити на агресора», — підсумувала вона.

Скандал із Лавровим на саміті G20

Перед початком саміту організатори скасували заплановану спільну фотосесію. Причиною стала відмова Мілібенда і інших європейських лідерів фотографуватися поруч із Лавровим.

Сам Лавров згодом іронічно прокоментував цей епізод,

«Якщо для них найважливіше — як вони виглядають на спільному фото і хто стоїть поруч, то це саме за себе говорить», — заявив російський міністр, назвавши епізод «дипломатією сімейного фото».

Зауважимо, що Лавров летів до Атланти у США понад 20 годин через обхід так званих «недружніх країн», які закрили свій повітряний простір для російських бортів. Візит очільника МЗС РФ відбувається попри спротив частини американських законодавців, які закликали не впускати політика країни-агресора до Штатів.

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