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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Очільник МЗС Польщі розчарований Дудою: за що міністр критикує президента

Сікорський наголошує на тому, мовляв, Трамп і Дуда мають хорошу дружбу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Радослав Сікорський

Радослав Сікорський. / © York Press

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський розчарований тим, що президент Анджей Дуда не скористався своєю "дружбою" з американським колегою Дональдом Трампом, щоб закликати його чинити тиск на Росію.

Про це очільник польського зовнішньополітичного відомства відповів, коли його запитали про поточну ситуацію в Україні, повідомляє Polsat News.

Сікорський каже, мовляв, сподівався, що польський лідер зможе змусити президента США бути рішучішим у відносинах з Росією.

"Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно", – висловився очільник МЗС Польщі.

Радослав Сікорський каже: хотів би, щоб "ці добрі відносини" між Дудою і Трампом "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі, польським інтересам". Втім, “коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа".

З його слів, президент повинен більше залучатися до вигідного вирішення конфлікту в Україні, а не до політичних суперечок у Польщі.

"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", – пояснив очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявляв про те, що Росія має віддати Владивосток Китаю. Польський міністр розкритикував дії Путіна щодо посилення китайського впливу на Далекому Сході.

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