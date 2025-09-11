Очільник МЗС Словаччини виправдав російську атаку на Польщу: Україна відреагувала

Юрай Бланара

Очільник МЗС Словаччини Юрай Бланара зробив цинічну заяву про атаку дронів РФ на Польщу. Мовляв, ці БпЛА мали б “опинитися” в Україні. Київ попросив Словаччину відмовитись від "недоречних сумнівів".

Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяву Бланара.

Він наголосив: повітряний простір Польщі перетнула велика кількість російських дронів. За словами Тихого, "це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри". Дії РФ він назвав “абсолютно свідомою ескалацією з боку Росії.

"Закликаємо словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося би вірити". Це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України", - заявив Тихий.

Тихий наголосив, що кожна країна Європи має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію.

"Принагідно нагадуємо, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети ані по Польщі, ані по Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні", – наголосив представник МЗС.

Заява Бланара

Вчора, після міністр закордонних справ Словаччини коментуючи атаку РФ на Польщу, висловив сподівання, що ці безпілотники «мали опинитися на території України», а не атакувати країну НАТО.

«Хочеться вірити, що дрони мали опинитися в Україні, а не прибути до Польщі з метою нападу», — сказав він.

Міністр додав, що не має інформації про те, що подібний інцидент загрожує також Словаччині, яка, як і Польща, має спільний кордон з Україною. Бланар цинічно закликав Київ «прискорити мирні переговори та встановити мир якомога швидше».