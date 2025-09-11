- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 408
- Час на прочитання
- 2 хв
Очільник МЗС Словаччини виправдав російську атаку на Польщу: Україна відреагувала
Масований перетин кордону Польщі російськими дронами не міг бути випадковим, наголошує Тихий.
Очільник МЗС Словаччини Юрай Бланара зробив цинічну заяву про атаку дронів РФ на Польщу. Мовляв, ці БпЛА мали б “опинитися” в Україні. Київ попросив Словаччину відмовитись від "недоречних сумнівів".
Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, коментуючи заяву Бланара.
Він наголосив: повітряний простір Польщі перетнула велика кількість російських дронів. За словами Тихого, "це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри". Дії РФ він назвав “абсолютно свідомою ескалацією з боку Росії.
"Закликаємо словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося би вірити". Це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України", - заявив Тихий.
Тихий наголосив, що кожна країна Європи має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію.
"Принагідно нагадуємо, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети ані по Польщі, ані по Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні", – наголосив представник МЗС.
Заява Бланара
Вчора, після міністр закордонних справ Словаччини коментуючи атаку РФ на Польщу, висловив сподівання, що ці безпілотники «мали опинитися на території України», а не атакувати країну НАТО.
«Хочеться вірити, що дрони мали опинитися в Україні, а не прибути до Польщі з метою нападу», — сказав він.
Міністр додав, що не має інформації про те, що подібний інцидент загрожує також Словаччині, яка, як і Польща, має спільний кордон з Україною. Бланар цинічно закликав Київ «прискорити мирні переговори та встановити мир якомога швидше».