Очільник МЗС Туреччини назвав, чого очікує від другого раунду переговорів у Стамбулі

Хакан Фідан / © Associated Press

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У Стамбулі 2 червня відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Туреччина очікує від РФ згоди на припинення вогню.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, пише видання Anadolu.

«Ми або заплющимо очі на продовження цієї війни, або досягнемо постійного миру протягом цього року. Доки ми залишаємося за столом переговорів, прогрес безумовно можна побачити», — сказав він.

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На його думку, єдиний шлях досягти справедливого та постійного миру -діалог.

«Ми вважаємо, що переговори, що відбулися в Стамбулі, можна завершити спільною зустріччю Трампа, Путіна та Зеленського», — додав він.

Хакан також додав, що Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України.

Раніше Хакан Фідан заявив, що Росія ризикує міжнародною ізоляцією, якщо не проявить гнучкості у питанні перемир’я з Україною.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Лавров також заявив, що російська сторона нібито завершила роботу над так званим меморандумом щодо мирного договору з Україною, який на зустрічі представить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Україна готова знову зустрітися з делегацією РФ в Стамбулі наступного тижня, але потрібна «конструктивна дискусія».